"العواد": المملكة منفتحة على العالم ومستمرة بتحقيق الإنجازات التنموية

اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ ١٧ عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي. وأكد الدكتور العواد خلال لقائه أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لكافة مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت الثلاث السنوات الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها. وأضاف: يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية. وأفاد العواد: أن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عددًا من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان. وتابع: بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وشدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه. كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب. وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية..

"العواد": المملكة منفتحة على العالم ومستمرة بتحقيق الإنجازات التنموية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-12 اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ ١٧ عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.



وأكد الدكتور العواد خلال لقائه أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لكافة مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت الثلاث السنوات الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها.



وأضاف: يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية. وأفاد العواد: أن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عددًا من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.



وتابع: بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.



وشدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه. كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب.



وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية..

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 07:03 PM

"العواد": المملكة منفتحة على العالم ومستمرة بتحقيق الإنجازات التنموية قال: ولي العهد أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح لكافة مرافق الدولة





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اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ ١٧ عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.



وأكد الدكتور العواد خلال لقائه أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لكافة مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت الثلاث السنوات الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها.



وأضاف: يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية. وأفاد العواد: أن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عددًا من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.



وتابع: بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.



وشدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه. كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب.



وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية..