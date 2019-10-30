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مختبر "مستشفى بيش العام".. الثاني على مستوى المملكة في "اختبار الكفاءة"

على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج للعام 2018م

بعث مدير عام الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، علي بن إبراهيم الشريف، بخطاب تهنئة لقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش العام بمناسبة حصوله على المركز الثاني في برنامج اختبار الكفاءة لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة ستاجو، وذلك على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج للعام 2018م.

يشار إلى أن اختبار الكفاءة عبارة عن عينات تم فحصها من قبل الوزارة، ومن ثم يتم إقفالها وإرسالها لمختبرات المناطق ليتم فحصها من قبلهم مجدداً، ومن ثم يتم مقارنة نتائج الفحوصات المرسلة من أقسام المختبرات بالمناطق مع النتائج المسجلة مسبقاً في الوزارة، ومقارنتها وفرز النتيجة الأفضل والأقرب.

من جهته، عبر رئيس قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش الأخصائي غالب غبيري عن شكره وامتنانه لزملائه العاملين بقسم أمراض الدم، والذين كان لهم الفضل بعد الله في تحقيق تلك الجودة والدقة في فحص العينات؛ ما أدى إلى تحقيق ذلك الإنجاز على مستوى المملكة، متمنياً أن يستمر ذلك التميز من أجل تقديم أرقى الخدمات لمراجعي قسم المختبر وبنك الدم.

من ناحيته، شكر مدير مستشفى بيش العام أحمد حقوي، مقام الوزارة على التهنئة، مشيداً بمستوى كفاءة الزملاء العاملين بقسم المختبر وبنك الدم، ومثمناً الدعم الكبير الذي توليه إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان لمختبرات المنطقة للوصول بها إلى أعلى درجة من الكفاءة والتميز.

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مختبر "مستشفى بيش العام".. الثاني على مستوى المملكة في "اختبار الكفاءة"
سبق

بعث مدير عام الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، علي بن إبراهيم الشريف، بخطاب تهنئة لقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش العام بمناسبة حصوله على المركز الثاني في برنامج اختبار الكفاءة لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة ستاجو، وذلك على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج للعام 2018م.

يشار إلى أن اختبار الكفاءة عبارة عن عينات تم فحصها من قبل الوزارة، ومن ثم يتم إقفالها وإرسالها لمختبرات المناطق ليتم فحصها من قبلهم مجدداً، ومن ثم يتم مقارنة نتائج الفحوصات المرسلة من أقسام المختبرات بالمناطق مع النتائج المسجلة مسبقاً في الوزارة، ومقارنتها وفرز النتيجة الأفضل والأقرب.

من جهته، عبر رئيس قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش الأخصائي غالب غبيري عن شكره وامتنانه لزملائه العاملين بقسم أمراض الدم، والذين كان لهم الفضل بعد الله في تحقيق تلك الجودة والدقة في فحص العينات؛ ما أدى إلى تحقيق ذلك الإنجاز على مستوى المملكة، متمنياً أن يستمر ذلك التميز من أجل تقديم أرقى الخدمات لمراجعي قسم المختبر وبنك الدم.

من ناحيته، شكر مدير مستشفى بيش العام أحمد حقوي، مقام الوزارة على التهنئة، مشيداً بمستوى كفاءة الزملاء العاملين بقسم المختبر وبنك الدم، ومثمناً الدعم الكبير الذي توليه إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان لمختبرات المنطقة للوصول بها إلى أعلى درجة من الكفاءة والتميز.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:19 PM

مختبر "مستشفى بيش العام".. الثاني على مستوى المملكة في "اختبار الكفاءة"

على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج للعام 2018م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعث مدير عام الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، علي بن إبراهيم الشريف، بخطاب تهنئة لقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش العام بمناسبة حصوله على المركز الثاني في برنامج اختبار الكفاءة لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة ستاجو، وذلك على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج للعام 2018م.

يشار إلى أن اختبار الكفاءة عبارة عن عينات تم فحصها من قبل الوزارة، ومن ثم يتم إقفالها وإرسالها لمختبرات المناطق ليتم فحصها من قبلهم مجدداً، ومن ثم يتم مقارنة نتائج الفحوصات المرسلة من أقسام المختبرات بالمناطق مع النتائج المسجلة مسبقاً في الوزارة، ومقارنتها وفرز النتيجة الأفضل والأقرب.

من جهته، عبر رئيس قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بيش الأخصائي غالب غبيري عن شكره وامتنانه لزملائه العاملين بقسم أمراض الدم، والذين كان لهم الفضل بعد الله في تحقيق تلك الجودة والدقة في فحص العينات؛ ما أدى إلى تحقيق ذلك الإنجاز على مستوى المملكة، متمنياً أن يستمر ذلك التميز من أجل تقديم أرقى الخدمات لمراجعي قسم المختبر وبنك الدم.

من ناحيته، شكر مدير مستشفى بيش العام أحمد حقوي، مقام الوزارة على التهنئة، مشيداً بمستوى كفاءة الزملاء العاملين بقسم المختبر وبنك الدم، ومثمناً الدعم الكبير الذي توليه إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان لمختبرات المنطقة للوصول بها إلى أعلى درجة من الكفاءة والتميز.

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