مستشارة بمجلس الغرف تطالب بتأسيس هيئة عامة لشؤون المرأة

"نوف الغامدي" تكشف لـ"سبق": خُمس القوى العاملة لدينا نساء

طالبت المستشارة وعضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف الدكتورة نوف الغامدي، بإنشاء هيئة عامة لشؤون المرأة‏، مهمتها تمكين المرأة السعودية على كل المستويات حتى تساهم في تأسيس البنية التحتية.

وقالت الدكتورة نوف لـ"سبق": هناك العديد من البيانات أظهرت أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء، وتمثل هذه البيانات مفاجأة للكثيرين ممن يزعمون بأنّ المرأة السعودية لا تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد المملكة، إنّ البطالة بين النساء السعوديات تصل إلى 33%، وَهي واحدة من أدنى النسب في العالم العربي، وَربما في العالم بأكمله.

وأضافت: هذه البيانات تعني أن المرأة السعودية لا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات وَتستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها المملكة، والحقيقة أن المتابع للمتغيرات يلاحظ جيداً أنّ الدولة عند إعداد خططها التنموية تركز على تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي وَتغيير النظرة التقليدية لدورها.

وأردفت: لذلك وَإكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي وَالمجتمعي التي تبنتها الدولة اقترحت من خلال المقال إنشاء هيئة عامة لشؤون المرأة ‏لتعمل على تمكين المرأة السعودية على كل المستويات وَتساهم في تأسيس البنية التحتية لتمكينها وَتعزيز القرارات وَالتشريعات المتعلقة بها خلال مرحلة التحول لمواكبة المتغيرات بشكل موازٍ وَالتنسيق مع كل الجهات.

وتابعت: هذا المقترح ليس مقترحاً "جندرياً" ينادي بحقوق المرأة أو يدعو لتمييزها أو التعامل معها بشكل جزئي بل هو لدعم المجتمع ككل ولمواكبة مرحلة التحول والقرارات لتفعيلها من خلال هيئة تعمل على دراسة كافة الأفكار والمقترحات والتشريعات والقوانين وفلترتها لتواكب الرؤية وتطلعات الوطن.

وقالت الدكتورة "نوف": اقترحت أن تكون تابعة لمجلس الشؤون الإقتصادية وَالتنمية، لتساهم في تمكين المرأة السعودية على كل المستويات وَتساهم في تأسيس البنية التحتية لتمكين المرأة وَ تعزيز القرارات وَالتشريعات المتعلقة بها خلال مرحلة التحول فالمتغيرات سريعه وَتحتاج لتركيز الجهود لمواكبة المتغيرات بشكل موازٍ وَالتنسيق مع كل الجهات.

وأضافت: يجب وضع خطة إستراتيجية وطنية لدراسة الآثار المحيطة بها كآثار تكافؤ الفرص وَاستقرار الأسرة وَالتعليم وَجودة الحياة وَدراسة جميع القوانين وَالتشريعات التي تخدم المرأة وَتمكنها على جميع المستويات، وَتمارس المراقبة وَالتقييم على مستوى رصد التغير KPC’s وعلى مستوى النتائج KPR’s وَتحديد الأولويات، كما تعمل على سد الفجوة بين تمكين المرأة وَمتطلبات سوق العمل، وَضمان دخول المرأة لقطاع ريادة الأعمال وَالعمل الحر وَتوليد وظائف للمرأة في مختلف القطاعات وَالمناصب العليا وَتعزيز مبدأ التنافسية وَتمكينها معرفياً وَإنشاء شراكات وتحالفات على المستوى المحلي وَالدولي لدعم قضايا المرأة السعودية.

وأردفت: تندرج تحت الهيئة عدد من الوحدات واللجان التي تخدم إستراتيجيتها الوطنية لتعزيز دور المرأة، مثل اللجنة الاقتصادية، اللجنة القانونية وَالتشريعية، وَلجنة المشاركة السياسية، وَلجنة تعمل على معايير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وَلجنة للتعليم وَالتدريب وَالبحث العلمي، وَلجنة الدعم المعلوماتي التي يندرج تحتها "بنك المعلومات الخاص بالمرأة السعودية" الذي يمد القيادة بأهم العناصر وَأكفأها، وَلجنة للعلاقات الدولية وَلجنة إعلامية لتعمل على وضع برامج توعوية بالمرأة".

وتابعت: تتضمن مهام الهيئة اقتراح السياسة العامة للمجتمع وَمؤسساته في مجال تنمية شؤون المرأة وَتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وَإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما تعمل على وضع مشروع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وَحل المشكلات التي تواجهها، وَمتابعة وتَقييم السياسة العامة في مجال المرأة وَالتقدم بما يكون لديه من مقترحات وَملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وَتعمل على إبداء الرأي في مشروعات القوانين وَالقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على الجهات المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين وَالقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وَأيضاً إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، وَتمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة.

وقالت الدكتورة "نوف": أقترح إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال، وَعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها، وَتعمل على وضع مرئياتها في الموضوعات التي يحيلها مجلس الوزراء للهيئة فيما يتعلق بنشاط الهيئة.