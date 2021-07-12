نفى ياسر المسفر، مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ما تردد عن فرض رسوم على بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين.
"النقل" لـ"سبق": الصورة المتداولة لفرض رسوم على الجسر المعلق.. مزوّرة
أكد أنه تم تداولها قبل سنتين
نفى ياسر المسفر، مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ما تردد عن فرض رسوم على بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين.وزارة النقل
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"النقل" لـ"سبق": الصورة المتداولة لفرض رسوم على الجسر المعلق.. مزوّرةعبدالله البرقاوي سبق 2020-07-11
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:08 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:36 AM
"النقل" لـ"سبق": الصورة المتداولة لفرض رسوم على الجسر المعلق.. مزوّرة
أكد أنه تم تداولها قبل سنتين
نفى ياسر المسفر، مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ما تردد عن فرض رسوم على بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين.
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