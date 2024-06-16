إيران.. 115 وفاة و2563 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 9065 والإصابات 192439

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 115 حالة وفاة و2563 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9065 والإصابات إلى 192439.

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين، 189 ألفًا و876 شخصًا ووفاة 113 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك عدد المتوفين في إيران 8 آلاف و950 شخصًا.

وقالت "لاري"، في تصريح صحفي اليوم وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفًا و876 حالة حتى الآن بينهم 2765 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 ألفًا و590 شخصًا حتى الآن؛ بينما توفي 113 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 8950 شخصًا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونًا و269 ألفًا و194 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.