بينهم نساء وأطفال.. مسلحون يعدمون 30 مدنياً رمياً بالرصاص شمال إثيوبيا

لجنة حقوقية تطالب الحكومة بفتح تحقيق

نقلت "رويترز" عن القيادي البارز في المعارضة الإثيوبية ديسالين تشين، اليوم (الخميس)، أن رجالًا من ميليشيا مسلحة قتلوا أكثر من 30 في منطقة ميتاكال في منطقة بني شنقول قماز، في أحدث مشكلة أمنية تواجه رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبين "تشين" العضو البارز في حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد، أن الهجمات وقعت في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من سبتمبر (أيلول)، وكان من بين القتلى نساء وأطفال، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف أن المسلحين اختطفوا مزارعين وأفرادًا من أسرهم، واقتيدوا لمدرسة ابتدائية في المنطقة وقيدوا ثم جرى إطلاق النار عليهم واحدًا تلو الآخر.

من ناحيته ذكر "آبي" في اجتماع اليوم أن السلطات الاتحادية والإقليمية تدرس الأحداث الأمنية التي وقعت في المناطق الحدودية.

وأشار على "تويتر" إلى إطلاق سراح 29 اختطفوا كرهائن في بني شنقول قماز.

وتقع بني شنقول قماز على الحدود مع السودان.

على الصعيد نفسه أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأن مئات المدنيين شردوا بسبب العنف وطالبت السلطات المحلية بفتح تحقيق.