سلطنة عُمان .. تقليص عدد الموظفين بالحكومة وحظر التجمعات بالأماكن العامة

وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات وإغلاق محال الصرافة وحظر التجمعات

قررت اللجنة العليا العُمانية للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الأحد، تقليص عدد الموظفين في الخدمات الحكومية، إلى 30% من إجمالي العاملين، فيما سيعمل الباقي عن بُعد.

وأعلن التلفزيون العُماني، نقلاً عن لجنة مكافحة كورونا، أنه سيتم تقليل عدد الموظفين في الخدمات الحكومية، إلى 30% من إجمالي العاملين والباقي يعمل عن بُعد، كما "سيتم وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها".

وقررت اللجنة أيضاً -وفق "سبوتنيك عربي"-، إغلاق محال الصرافة كافة، في إطار إجراءات مكافحة كورونا، وحظر التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، قد أعلنت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن "الحالات الثلاث الجديدة ترفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة، إلى 55 حالة"، مضيفة أن "17 حالة تماثلت للشفاء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.