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كهرباء الخرمة تتجاوب مع "سبق" وتغلق المحول المكشوف

بعد مرور أقل من ساعة على نشر الحالة

تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه.

وتجاوبت فرق الصيانة بكهرباء الخرمة فور نشر الخبر بـ"سبق" بمباشرة الموقع وإغلاق المحول المكشوف ووضعه بشكل آمن.

وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.

محول كهربائي مكشوف يهدد طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كهرباء الخرمة تتجاوب مع "سبق" وتغلق المحول المكشوف
سبق

تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه.

وتجاوبت فرق الصيانة بكهرباء الخرمة فور نشر الخبر بـ"سبق" بمباشرة الموقع وإغلاق المحول المكشوف ووضعه بشكل آمن.

وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:05 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:05 PM

كهرباء الخرمة تتجاوب مع "سبق" وتغلق المحول المكشوف

بعد مرور أقل من ساعة على نشر الحالة

A A A
محمد الزامل - الخرمة
3
1,736

تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه.

وتجاوبت فرق الصيانة بكهرباء الخرمة فور نشر الخبر بـ"سبق" بمباشرة الموقع وإغلاق المحول المكشوف ووضعه بشكل آمن.

وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.

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