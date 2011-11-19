وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.

تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه.

كهرباء الخرمة تتجاوب مع "سبق" وتغلق المحول المكشوف محمد الزامل سبق 2018-11-19 تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه. وتجاوبت فرق الصيانة بكهرباء الخرمة فور نشر الخبر بـ"سبق" بمباشرة الموقع وإغلاق المحول المكشوف ووضعه بشكل آمن. وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 09:05 PM

اخر تعديل 19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 11:05 PM

كهرباء الخرمة تتجاوب مع "سبق" وتغلق المحول المكشوف بعد مرور أقل من ساعة على نشر الحالة





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تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الخرمة مع شكوى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف، والذي يشكّل خطراً على حياة المارة خاصةً صغار السن، لاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر بالخرمة؛ وذلك بإغلاقه.

وتجاوبت فرق الصيانة بكهرباء الخرمة فور نشر الخبر بـ"سبق" بمباشرة الموقع وإغلاق المحول المكشوف ووضعه بشكل آمن.

وذكر مصدر من "كهرباء الخرمة" أن الشركة لم يصلها بلاغ رسمي بحال هذا المحول المكشوف، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ لسرعة التجاوب مع أي بلاغ وحل مشكلته ومباشرة أي موقع.