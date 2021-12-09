"جامعة شقراء" تنظّم مسابقة للعمل التطوعي وجوائز مالية لأفضل الفرق

بالتزامن مع يوم التطوع العالمي ولدعم المبادرات المجتمعية

أطلقت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- مسابقة في مجال العمل التطوعي، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بجوائز مالية لأفضل الفِرَق التطوعية من طلبة الجامعة.

وتأتي المسابقة في إطار دعم الجامعة للمبادرات المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

وحددت العمادة عددًا من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في المسابقة منها: ضرورة تميز الفكرة التطوعية والإبداع في تقديمها، وتوثيقها في صورة عمل مرئي "فيديو"، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن العمل يشمل توضيح الفكرة التطوعية والفئة المستهدفة وآلية التنفيذ؛ شريطة ألا يتضمن العمل أي إجراء لجمع التبرعات المالية أو العينية.

ورصدت الجامعة عدة جوائز مالية للفائزين في المسابقة؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 5000 ريال، و3000 ريال للمركز الثاني، و1500 ريال للمركز الثالث؛ على أن ترسل المشاركات إلى بريد عمادة شؤون الطلاب dsa@su.edu.sa في موعد أقصاه يوم 10/ 5/ 1443هـ.