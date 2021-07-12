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"بلدية الليث" تعلن إصابة أحد منسوبيها بفيروس كورونا وعزل الحالة

بمكتب خدمات سعيا.. وطالبت المخالطين له بإجراء الفحص

أعلنت بلدية محافظة الليث إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مَن خالطوه بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم.

وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد بلدية محافظة الليث الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية الليث" تعلن إصابة أحد منسوبيها بفيروس كورونا وعزل الحالة
سبق

أعلنت بلدية محافظة الليث إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مَن خالطوه بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم.

وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:03 AM

"بلدية الليث" تعلن إصابة أحد منسوبيها بفيروس كورونا وعزل الحالة

بمكتب خدمات سعيا.. وطالبت المخالطين له بإجراء الفحص

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عوض الفهمي - الليث
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أعلنت بلدية محافظة الليث إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مَن خالطوه بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم.

وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

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