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واشنطن تفرض عقوبات على قائدين بارزين من مليشيا الحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في اليمن.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن".

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واشنطن تفرض عقوبات على قائدين بارزين من مليشيا الحوثيين في اليمن
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في اليمن.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن".

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
06:24 PM

واشنطن تفرض عقوبات على قائدين بارزين من مليشيا الحوثيين في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في اليمن.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن".

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