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بالفيديو.. وزير الحج لـ"سبق": رصدنا تجاوز بعض شركات الحج وسنتخذ الإجراءات

قال: القيادة تتابع كل ما يقدم لضيوف الرحمن بدقة.. ولن نتسامح مع المقصر

أكد وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن الوزارة رصدت تجاوزات من بعض شركات حجاج الداخل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية لتكون عبرة للشركات الأخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي خاص لـ"سبق" خلال وجوده في مسجد نمرة، وقال: لقد رصدنا تجاوزات من شركات، حيث ستتخذ الإجراءات بحقهم لتكون عبرة للشركات الأخرى.

وأضاف: سنراجع ما تم من تجاوزات بالنسبة لشركات حجاج الداخل ونتخذ الإجراء الصارم بحق كل من أساء لكل حاج أو قدم الخدمة بعدم موافقة مع ما عُرض على الحاج من خدمات واضحة.

وأردف: هناك شركات كبيرة تعطي وعودا قبل التعاقد، وفي حال التعاقد معهم يقدم خدمات مختلفة اختلافاً جذرياً، ووزارة الحج تريد أن تكون الخدمات المقدمة من قبل الشركات متوافقة مع العرض المقدم لنا مسبقا، وخلاف ذلك يعتبر تقصيراً منا قبل الشركات.

وتابع: القيادة تتابع بكل دقة ما يقدم للحاج من خدمات، وتؤكد أهمية تقديم أرقى الخدمات لهم خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي، ولن نتسامح مع كل من يقصر بحق الحجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الحج لـ"سبق": رصدنا تجاوز بعض شركات الحج وسنتخذ الإجراءات
سبق

أكد وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن الوزارة رصدت تجاوزات من بعض شركات حجاج الداخل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية لتكون عبرة للشركات الأخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي خاص لـ"سبق" خلال وجوده في مسجد نمرة، وقال: لقد رصدنا تجاوزات من شركات، حيث ستتخذ الإجراءات بحقهم لتكون عبرة للشركات الأخرى.

وأضاف: سنراجع ما تم من تجاوزات بالنسبة لشركات حجاج الداخل ونتخذ الإجراء الصارم بحق كل من أساء لكل حاج أو قدم الخدمة بعدم موافقة مع ما عُرض على الحاج من خدمات واضحة.

وأردف: هناك شركات كبيرة تعطي وعودا قبل التعاقد، وفي حال التعاقد معهم يقدم خدمات مختلفة اختلافاً جذرياً، ووزارة الحج تريد أن تكون الخدمات المقدمة من قبل الشركات متوافقة مع العرض المقدم لنا مسبقا، وخلاف ذلك يعتبر تقصيراً منا قبل الشركات.

وتابع: القيادة تتابع بكل دقة ما يقدم للحاج من خدمات، وتؤكد أهمية تقديم أرقى الخدمات لهم خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي، ولن نتسامح مع كل من يقصر بحق الحجاج.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
04:35 PM

بالفيديو.. وزير الحج لـ"سبق": رصدنا تجاوز بعض شركات الحج وسنتخذ الإجراءات

قال: القيادة تتابع كل ما يقدم لضيوف الرحمن بدقة.. ولن نتسامح مع المقصر

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
3,955

أكد وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن الوزارة رصدت تجاوزات من بعض شركات حجاج الداخل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية لتكون عبرة للشركات الأخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي خاص لـ"سبق" خلال وجوده في مسجد نمرة، وقال: لقد رصدنا تجاوزات من شركات، حيث ستتخذ الإجراءات بحقهم لتكون عبرة للشركات الأخرى.

وأضاف: سنراجع ما تم من تجاوزات بالنسبة لشركات حجاج الداخل ونتخذ الإجراء الصارم بحق كل من أساء لكل حاج أو قدم الخدمة بعدم موافقة مع ما عُرض على الحاج من خدمات واضحة.

وأردف: هناك شركات كبيرة تعطي وعودا قبل التعاقد، وفي حال التعاقد معهم يقدم خدمات مختلفة اختلافاً جذرياً، ووزارة الحج تريد أن تكون الخدمات المقدمة من قبل الشركات متوافقة مع العرض المقدم لنا مسبقا، وخلاف ذلك يعتبر تقصيراً منا قبل الشركات.

وتابع: القيادة تتابع بكل دقة ما يقدم للحاج من خدمات، وتؤكد أهمية تقديم أرقى الخدمات لهم خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي، ولن نتسامح مع كل من يقصر بحق الحجاج.

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