احتراز بلا هلع أو مبالغة.. مطالبات بتأجيل "العد الميداني للسكان" ومقترح

تضامنًا مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمختلف القطاعات ضد "كورونا"

اقترح مشاركون في المرحلة القادمة من الإحصاء ومواطنون، تأجيل العد الفعلي للسكان، الذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف الاحتراز من فيروس كورونا وتضامنًا مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمختلف القطاعات؛ مشددين على أنه لا هلع ولا مبالغة ولكن المطالبات احترازية.

وقال المطالبون عبر منصة "تويتر": إنه يجب تأجيل تعداد السعودية، لسبب التنقل بين المساكن؛ في حين تدعو الجهات المعنية والصحية إلى أخذ الاحترازات من الفيروس؛ مشيرين إلى أنه في حال وجود الفيروس في أحد الأطراف سيشكل خطرًا في مخالطته.

وأكد المطالبون أن تأجيل التعداد السكاني في حال صدوره سيشكل تدعيمًا للجهود الاحترازية التي تبذلها الجهات المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدين أن الأوضاع لا تثير القلق البالغ ولا الهلع؛ ولكن تلك المطالبات تأتي لتدعيم جهود الاحتراز من الفيروس.

وبيّن المغردون أنهم يتطلعون لتأجيل المرحلة النهائية من التعداد السكاني والدورات التي تسبقها للباحثين الميدانيين؛ حرصًا على سلامة الجميع، ومقترحين التركيز على جانب العد الذاتي الذي تتيحه الهيئة في هذه الدورة الإحصائية.

يشار إلى أن المرحلة المقبلة -وفق ما أعلنته الهيئة سابقًا- ستشهد انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وحتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م، "ولمدة 20 يومًا".

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.