"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض

توقّع هطول أمطار غزيرة بمناطق عدة تؤدي إلى جريان السيول خاصة بالمرتفعات

توقّع المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان بعض السيول على جازان، وعسير، والباحة؛ تمتد حتى منطقة مكة المكرّمة، خاصة المرتفعات منها.

وأضاف العقيل؛ أن أمس شهد هطول أمطارٍ غزيرة على الطائف وجدة والعاصمة الرياض.

وحول درجات الحرارة، أكّد العقيل؛ استمرار الأجواء الحارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي، لافتاً إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم وقت الظهيرة في المنطقة الشرقية "الدمام والأحساء" وفي حدود 46 درجة مئوية، وكذلك الرياض.