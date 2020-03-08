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عزل منزلي لمدير "صحة نجران" ونائبه حتى ظهور نتائج فحص ”كورونا“

كانا في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الـ4

يخضع مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس ”كورونا“ الجديد.

وأعلنت إمارة منطقة نجران -قبل قليل- عبر حسابها الرسمي أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس “كورونا” المستجد.

وكان قد وجّه أمير نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

نجران مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران العزل المنزلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عزل منزلي لمدير "صحة نجران" ونائبه حتى ظهور نتائج فحص ”كورونا“
سبق

يخضع مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس ”كورونا“ الجديد.

وأعلنت إمارة منطقة نجران -قبل قليل- عبر حسابها الرسمي أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس “كورونا” المستجد.

وكان قد وجّه أمير نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:05 PM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:40 PM

عزل منزلي لمدير "صحة نجران" ونائبه حتى ظهور نتائج فحص ”كورونا“

كانا في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الـ4

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
16
69,498

يخضع مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس ”كورونا“ الجديد.

وأعلنت إمارة منطقة نجران -قبل قليل- عبر حسابها الرسمي أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس “كورونا” المستجد.

وكان قد وجّه أمير نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

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