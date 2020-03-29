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تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312

"الصحة" أخضعت أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي

سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312
سبق

سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:46 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:29 AM

تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312

"الصحة" أخضعت أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.

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