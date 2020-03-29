وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.

سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة. وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 11:46 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:29 AM

تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312 "الصحة" أخضعت أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي





A A A





1 مشاركة

سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.