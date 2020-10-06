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وزير "الموارد" يوافق على تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة

أنشطتها سترتكز على التوعية والتثقيف والبرامج والفعاليات

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة.

وتهدف الجمعية إلى تقديم منطقة الجوف كبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة والخضراء، والمشاركة مع جهات التوظيف لتوفير فرص وظيفية للشباب في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية والأنشطة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل وتعزيز الطاقة البديلة في منظومة الطاقة المحلية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والبرامج والفعاليات، وسيكون مقرها في منطقة الجوف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "الموارد" يوافق على تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة.

وتهدف الجمعية إلى تقديم منطقة الجوف كبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة والخضراء، والمشاركة مع جهات التوظيف لتوفير فرص وظيفية للشباب في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية والأنشطة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل وتعزيز الطاقة البديلة في منظومة الطاقة المحلية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والبرامج والفعاليات، وسيكون مقرها في منطقة الجوف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:36 PM

وزير "الموارد" يوافق على تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة

أنشطتها سترتكز على التوعية والتثقيف والبرامج والفعاليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة.

وتهدف الجمعية إلى تقديم منطقة الجوف كبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة والخضراء، والمشاركة مع جهات التوظيف لتوفير فرص وظيفية للشباب في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية والأنشطة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل وتعزيز الطاقة البديلة في منظومة الطاقة المحلية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والبرامج والفعاليات، وسيكون مقرها في منطقة الجوف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

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