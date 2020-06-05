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"الأرصاد" تنبه الرياض: رياح نشطة وأتربة وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى السادسة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة الرياض، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والرين والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الرياض: رياح نشطة وأتربة وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة الرياض، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والرين والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:03 PM

"الأرصاد" تنبه الرياض: رياح نشطة وأتربة وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى السادسة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,480

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة الرياض، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والرين والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

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