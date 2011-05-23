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"الشؤون الإسلامية" تنظم 52 برنامجًا افتراضيًّا خلال الصيف للأئمة والمؤذنين والخطباء

بمتابعة "آل الشيخ" وتستهدف أكثر من 83 ألفًا من منسوبي المساجد ولمدة ثلاثة شهور

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في معهد الأئمة والخطباء- برامج صيفية للأئمة والخطباء والمؤذنين، ومراقبين ومراقبات المساجد، في مختلف مناطق المملكة، تبدأ يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي، أن البرامج تهدف إلى بيان أهمية التوحيد وفضله، وبيان دور الخطيب في تعزيز الأمن الفكري، ودوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وكيفية إعداد الخطبة ومهارات الإلقاء، وبيان أحكام الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، مع شرح حديث حذيفة بن اليمان في الفتن.

وأبان الكاملي أن البرامج تهدف أيضًا إلى بيان فقه الأذان والإقامة، ومسؤولية المؤذن وشرح الأصول الستة، وبيان الأهمية الشرعية في دور المراقب والمراقبة ومهامهم الميدانية.. حيث تستهدف (47916) إمامًا، و(36549) مؤذنًا، و(2923) مراقبًا ومراقبة، ويبلغ مجموعها "52" برنامجًا تدريبيًّا علميًّا.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار الجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وإعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم علميًّا وشرعيًّا، والعمل على رفع كفاءتهم وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تنظم 52 برنامجًا افتراضيًّا خلال الصيف للأئمة والمؤذنين والخطباء
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في معهد الأئمة والخطباء- برامج صيفية للأئمة والخطباء والمؤذنين، ومراقبين ومراقبات المساجد، في مختلف مناطق المملكة، تبدأ يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي، أن البرامج تهدف إلى بيان أهمية التوحيد وفضله، وبيان دور الخطيب في تعزيز الأمن الفكري، ودوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وكيفية إعداد الخطبة ومهارات الإلقاء، وبيان أحكام الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، مع شرح حديث حذيفة بن اليمان في الفتن.

وأبان الكاملي أن البرامج تهدف أيضًا إلى بيان فقه الأذان والإقامة، ومسؤولية المؤذن وشرح الأصول الستة، وبيان الأهمية الشرعية في دور المراقب والمراقبة ومهامهم الميدانية.. حيث تستهدف (47916) إمامًا، و(36549) مؤذنًا، و(2923) مراقبًا ومراقبة، ويبلغ مجموعها "52" برنامجًا تدريبيًّا علميًّا.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار الجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وإعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم علميًّا وشرعيًّا، والعمل على رفع كفاءتهم وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:09 AM

"الشؤون الإسلامية" تنظم 52 برنامجًا افتراضيًّا خلال الصيف للأئمة والمؤذنين والخطباء

بمتابعة "آل الشيخ" وتستهدف أكثر من 83 ألفًا من منسوبي المساجد ولمدة ثلاثة شهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في معهد الأئمة والخطباء- برامج صيفية للأئمة والخطباء والمؤذنين، ومراقبين ومراقبات المساجد، في مختلف مناطق المملكة، تبدأ يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي، أن البرامج تهدف إلى بيان أهمية التوحيد وفضله، وبيان دور الخطيب في تعزيز الأمن الفكري، ودوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وكيفية إعداد الخطبة ومهارات الإلقاء، وبيان أحكام الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، مع شرح حديث حذيفة بن اليمان في الفتن.

وأبان الكاملي أن البرامج تهدف أيضًا إلى بيان فقه الأذان والإقامة، ومسؤولية المؤذن وشرح الأصول الستة، وبيان الأهمية الشرعية في دور المراقب والمراقبة ومهامهم الميدانية.. حيث تستهدف (47916) إمامًا، و(36549) مؤذنًا، و(2923) مراقبًا ومراقبة، ويبلغ مجموعها "52" برنامجًا تدريبيًّا علميًّا.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار الجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وإعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم علميًّا وشرعيًّا، والعمل على رفع كفاءتهم وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

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