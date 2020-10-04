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"الغانمي": تسهيلات بنك التنمية تضمن استدامة المشروعات الصغيرة وتمكن أصحابها

زار فعالية "90 منتجًا بأيد سعودية" واطلع على مشاركات الأسر المنتجة بمنتجات

زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ‏فعالية بنك التنمية الاجتماعية "90 منتجًا بأيدٍ سعودية"، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مركز غرناطة مول بمدينة الرياض.

واطلع الغانمي خلال جولته، على أبرز المشروعات الصغيرة المشاركة من قِبَل الأسر المنتجة بمنتجات مهنية وحرفية متميزة أنتجت وصنعت بأيد سعودية، واستمع لشرح مفصل عن الجهود المبذولة من بنك التنمية الاجتماعية في تمكين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتمهيد الطريق لهم للنفاذ بمنتجاتهم إلى مراحل متقدمة.

وقال الغانمي خلال الزيارة: "شاهدت عن قرب حجم العمل والجهد المبذول في تقديم الخدمات والتسهيلات التي من شأنها ضمان استدامة المشروعات الصغيرة ودعم وتمكين أصحابها، وهذا الأمر من شأنه أن يحفز الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة للدخول إلى الميدان وخوض غمار العمل والابتكار والإبداع في المنتج المحلي، لتحولهم إلى أسر منتجة وفعالة وداعمة لاقتصادها الذاتي؛ مما سيسهم في تنشيط دورة التنمية الاقتصادية في المملكة".

وأضاف أن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- تولي مثل هذه التوجهات التي تُعنى بدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، أهمية بالغة وتحظى بدعم كبير متمثلة في رؤية 2030؛ بهدف توفير حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها انطلاقًا من مفاهيم المنافسة الاقتصادية وخلق جو مليء بالإبداع والتطور.

واختتم الغانمي بالتأكيد على أن ما شاهده في هذه الفعالية يجعله يستشرف المستقبل المشرق لأصحاب هذه المشاريع؛ لافتًا إلى أنه شاهد عددًا منها يستطيع منافسة منتجات محلية ودولية في ظل استمرار الدعم والتمكين، وهذا ما يجعلنا نضاعف حجم الجهود بالتعاون مع شركائنا في التنمية لإبراز الإمكانيات السعودية الخلاقة والمبدعة، وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديًّا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.

يُذكر أن فعالية "90 منتجًا بأيد سعودية" جاءت بالتزامن مع احتفال المملكة بيومها الوطني الـ90، واستمرت لمدة 3 أيام في غرناطة مول، تخللها تفاعل وحضور كبير من قِبَل زوار الفعالية؛ مما انعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة ماديًا ومعنويًا.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغانمي": تسهيلات بنك التنمية تضمن استدامة المشروعات الصغيرة وتمكن أصحابها
سبق

زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ‏فعالية بنك التنمية الاجتماعية "90 منتجًا بأيدٍ سعودية"، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مركز غرناطة مول بمدينة الرياض.

واطلع الغانمي خلال جولته، على أبرز المشروعات الصغيرة المشاركة من قِبَل الأسر المنتجة بمنتجات مهنية وحرفية متميزة أنتجت وصنعت بأيد سعودية، واستمع لشرح مفصل عن الجهود المبذولة من بنك التنمية الاجتماعية في تمكين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتمهيد الطريق لهم للنفاذ بمنتجاتهم إلى مراحل متقدمة.

وقال الغانمي خلال الزيارة: "شاهدت عن قرب حجم العمل والجهد المبذول في تقديم الخدمات والتسهيلات التي من شأنها ضمان استدامة المشروعات الصغيرة ودعم وتمكين أصحابها، وهذا الأمر من شأنه أن يحفز الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة للدخول إلى الميدان وخوض غمار العمل والابتكار والإبداع في المنتج المحلي، لتحولهم إلى أسر منتجة وفعالة وداعمة لاقتصادها الذاتي؛ مما سيسهم في تنشيط دورة التنمية الاقتصادية في المملكة".

وأضاف أن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- تولي مثل هذه التوجهات التي تُعنى بدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، أهمية بالغة وتحظى بدعم كبير متمثلة في رؤية 2030؛ بهدف توفير حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها انطلاقًا من مفاهيم المنافسة الاقتصادية وخلق جو مليء بالإبداع والتطور.

واختتم الغانمي بالتأكيد على أن ما شاهده في هذه الفعالية يجعله يستشرف المستقبل المشرق لأصحاب هذه المشاريع؛ لافتًا إلى أنه شاهد عددًا منها يستطيع منافسة منتجات محلية ودولية في ظل استمرار الدعم والتمكين، وهذا ما يجعلنا نضاعف حجم الجهود بالتعاون مع شركائنا في التنمية لإبراز الإمكانيات السعودية الخلاقة والمبدعة، وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديًّا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.

يُذكر أن فعالية "90 منتجًا بأيد سعودية" جاءت بالتزامن مع احتفال المملكة بيومها الوطني الـ90، واستمرت لمدة 3 أيام في غرناطة مول، تخللها تفاعل وحضور كبير من قِبَل زوار الفعالية؛ مما انعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة ماديًا ومعنويًا.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:22 PM

"الغانمي": تسهيلات بنك التنمية تضمن استدامة المشروعات الصغيرة وتمكن أصحابها

زار فعالية "90 منتجًا بأيد سعودية" واطلع على مشاركات الأسر المنتجة بمنتجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ‏فعالية بنك التنمية الاجتماعية "90 منتجًا بأيدٍ سعودية"، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مركز غرناطة مول بمدينة الرياض.

واطلع الغانمي خلال جولته، على أبرز المشروعات الصغيرة المشاركة من قِبَل الأسر المنتجة بمنتجات مهنية وحرفية متميزة أنتجت وصنعت بأيد سعودية، واستمع لشرح مفصل عن الجهود المبذولة من بنك التنمية الاجتماعية في تمكين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتمهيد الطريق لهم للنفاذ بمنتجاتهم إلى مراحل متقدمة.

وقال الغانمي خلال الزيارة: "شاهدت عن قرب حجم العمل والجهد المبذول في تقديم الخدمات والتسهيلات التي من شأنها ضمان استدامة المشروعات الصغيرة ودعم وتمكين أصحابها، وهذا الأمر من شأنه أن يحفز الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة للدخول إلى الميدان وخوض غمار العمل والابتكار والإبداع في المنتج المحلي، لتحولهم إلى أسر منتجة وفعالة وداعمة لاقتصادها الذاتي؛ مما سيسهم في تنشيط دورة التنمية الاقتصادية في المملكة".

وأضاف أن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- تولي مثل هذه التوجهات التي تُعنى بدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، أهمية بالغة وتحظى بدعم كبير متمثلة في رؤية 2030؛ بهدف توفير حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها انطلاقًا من مفاهيم المنافسة الاقتصادية وخلق جو مليء بالإبداع والتطور.

واختتم الغانمي بالتأكيد على أن ما شاهده في هذه الفعالية يجعله يستشرف المستقبل المشرق لأصحاب هذه المشاريع؛ لافتًا إلى أنه شاهد عددًا منها يستطيع منافسة منتجات محلية ودولية في ظل استمرار الدعم والتمكين، وهذا ما يجعلنا نضاعف حجم الجهود بالتعاون مع شركائنا في التنمية لإبراز الإمكانيات السعودية الخلاقة والمبدعة، وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديًّا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.

يُذكر أن فعالية "90 منتجًا بأيد سعودية" جاءت بالتزامن مع احتفال المملكة بيومها الوطني الـ90، واستمرت لمدة 3 أيام في غرناطة مول، تخللها تفاعل وحضور كبير من قِبَل زوار الفعالية؛ مما انعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة ماديًا ومعنويًا.

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