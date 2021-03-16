النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة

أكد أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار للفيروس

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".

وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة
سبق

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".

وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:49 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM

"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة

أكد أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار للفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
5,278

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".

وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,709

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة