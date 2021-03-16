"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة
أكد أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار للفيروس
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".
وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.
"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-16
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".
وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:49 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM
"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".
وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.