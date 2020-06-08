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بعد شهرين من إغلاقها.. روسيا تعيد فتح حدودها جزئياً

القدوم والخروج لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فتح حدودها جزئياً، بعدما كانت مغلقة منذ مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الروس سيتمكنون من مغادرة البلاد لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "ميشوستين" خلال اجتماع متلفز، أن الرعايا الأجانب سيتمكنون من القدوم لتلقي العلاج في روسيا أو الاهتمام بأقارب دون تحديد موعد لبدء تطبيق هذه التدابير.

وبرر رئيس الوزراء الإجراء باستقرار عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الستة الأخيرة خصوصاً في موسكو.

وعلقت روسيا منذ نهاية مارس الرحلات الدولية باستثناء تلك الخاصة المقررة للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد أو الروس الراغبين في العودة.

فيروس كورونا الجديد

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بعد شهرين من إغلاقها.. روسيا تعيد فتح حدودها جزئياً
سبق

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فتح حدودها جزئياً، بعدما كانت مغلقة منذ مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الروس سيتمكنون من مغادرة البلاد لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "ميشوستين" خلال اجتماع متلفز، أن الرعايا الأجانب سيتمكنون من القدوم لتلقي العلاج في روسيا أو الاهتمام بأقارب دون تحديد موعد لبدء تطبيق هذه التدابير.

وبرر رئيس الوزراء الإجراء باستقرار عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الستة الأخيرة خصوصاً في موسكو.

وعلقت روسيا منذ نهاية مارس الرحلات الدولية باستثناء تلك الخاصة المقررة للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد أو الروس الراغبين في العودة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
05:15 PM

بعد شهرين من إغلاقها.. روسيا تعيد فتح حدودها جزئياً

القدوم والخروج لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فتح حدودها جزئياً، بعدما كانت مغلقة منذ مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الروس سيتمكنون من مغادرة البلاد لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "ميشوستين" خلال اجتماع متلفز، أن الرعايا الأجانب سيتمكنون من القدوم لتلقي العلاج في روسيا أو الاهتمام بأقارب دون تحديد موعد لبدء تطبيق هذه التدابير.

وبرر رئيس الوزراء الإجراء باستقرار عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الستة الأخيرة خصوصاً في موسكو.

وعلقت روسيا منذ نهاية مارس الرحلات الدولية باستثناء تلك الخاصة المقررة للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد أو الروس الراغبين في العودة.

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