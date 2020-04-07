"الراجحي" يثمن لـ"وزير الرياضة" دعم "تكافلنا سعادتنا"

أكملت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" توزيع 1300 سلة غذائية متنوعة العناصر، قدمها عدد من الأندية الرياضية السعودية ضمن حملة "تكافلنا سعادتنا"، والتي شهدت مشاركة أندية النصر، والشباب، والاتحاد، والأهلي، والرائد، والوحدة، والحزم، والفتح، والثقبة، وتم توجيهها إلى 1300 أسرة من الأسر المستفيدة، والأسر أصحاب الظروف المؤقتة، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" عبداللطيف بن عبدالله الراجحي شكره الجزيل للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على المساهمة الفعالة للأندية السعودية في حملة "تكافلنا سعادتنا" التي أطلقتها "إطعام" لتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة.

وثمن "الراجحي"، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي وكافة منسوبي الجمعية، لوزير الرياضة، دعمه ومباركته للحملة، مقدماً شكره لرؤساء وأعضاء مجالس الأندية المشاركة فيها، معرباً عن اعتزاز "إطعام" بتنفيذ الحملة التي تستهدف تأمين الاحتياجات الغذائية لـ 50 ألف أسرة في المملكة.

كما قدم رئيس مجلس إدارة إطعام شكر الجمعية لشركة RPM للتسويق الرياضي ورئيسها السيد علي الرماح، على دعم الشركة للحملة ومساهمتها بـ ١٥٠ سلة، ودورها التطوعي في نشر رسالة الجمعية وأهدافها للمجتمع بالشراكة مع أسرة الإعلام الرياضي من صحفيين وكتاب، والذين قدموا نموذجاً فريداً من نوعه في المسؤولية الاجتماعية.