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في حادث مروع بحائل.. مصرع 9 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة

تصادم بين مركبتين أشعل النار فيهما ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم

لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث مروري أليم على تقاطع طريق زراعي يربط محافظة الحائط بقرية الشويمس 250 كلم جنوب حائل أول أمس الخميس.

وتفصيلاً: وقع حادث تصادم بين مركبتين الأولى من نوع داتسون غمارتين تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص رجل وزوجته وابنهما وابنتيهما، والأخرى داتسون غمارة تقل أربعة عمال من الجنسية الباكستانية، مما نتج عنه اشتعال النار بالسيارتين، ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم بنفس الحادث.

هذا وقد باشر الحادث شعبة مرور محافظة الحائط والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر بالحليفة وتم نقل جثمان المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائط.

وقد أنشأت زميلات وصديقات الزوجة المتوفاة وسماً على تويتر #هيا_سعود_وعايلتها_في_ذمه_الله ، شارك روّاد تويتر بالدعاء والرحمة لهم.

وذكرت مصادر أن العائلة تبقى منها ابن يبلغ من العمر 17 عاماً، لم يكن مع عائلته بالحادث، بقي بمنزلهم بمدينة حائل، حيث يعمل والده في شرطة حائل.

وقد نعى زملاء أب الأسرة الرقيب نايف مرزوق الرشيدي، زميلهم، داعين له وعائلته بالرحمة، والذي كان محبوباً لدى زملائه وجميع من يتعامل معه، وكان يتهيأ -رحمه الله تعالى -للتقاعد المبكر خلال الأسبوع المقبل.

حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في حادث مروع بحائل.. مصرع 9 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة
سبق

لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث مروري أليم على تقاطع طريق زراعي يربط محافظة الحائط بقرية الشويمس 250 كلم جنوب حائل أول أمس الخميس.

وتفصيلاً: وقع حادث تصادم بين مركبتين الأولى من نوع داتسون غمارتين تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص رجل وزوجته وابنهما وابنتيهما، والأخرى داتسون غمارة تقل أربعة عمال من الجنسية الباكستانية، مما نتج عنه اشتعال النار بالسيارتين، ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم بنفس الحادث.

هذا وقد باشر الحادث شعبة مرور محافظة الحائط والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر بالحليفة وتم نقل جثمان المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائط.

وقد أنشأت زميلات وصديقات الزوجة المتوفاة وسماً على تويتر #هيا_سعود_وعايلتها_في_ذمه_الله ، شارك روّاد تويتر بالدعاء والرحمة لهم.

وذكرت مصادر أن العائلة تبقى منها ابن يبلغ من العمر 17 عاماً، لم يكن مع عائلته بالحادث، بقي بمنزلهم بمدينة حائل، حيث يعمل والده في شرطة حائل.

وقد نعى زملاء أب الأسرة الرقيب نايف مرزوق الرشيدي، زميلهم، داعين له وعائلته بالرحمة، والذي كان محبوباً لدى زملائه وجميع من يتعامل معه، وكان يتهيأ -رحمه الله تعالى -للتقاعد المبكر خلال الأسبوع المقبل.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:23 AM

في حادث مروع بحائل.. مصرع 9 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة

تصادم بين مركبتين أشعل النار فيهما ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم

A A A
خالد السليمي - حائل
2
1,125

لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث مروري أليم على تقاطع طريق زراعي يربط محافظة الحائط بقرية الشويمس 250 كلم جنوب حائل أول أمس الخميس.

وتفصيلاً: وقع حادث تصادم بين مركبتين الأولى من نوع داتسون غمارتين تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص رجل وزوجته وابنهما وابنتيهما، والأخرى داتسون غمارة تقل أربعة عمال من الجنسية الباكستانية، مما نتج عنه اشتعال النار بالسيارتين، ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم بنفس الحادث.

هذا وقد باشر الحادث شعبة مرور محافظة الحائط والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر بالحليفة وتم نقل جثمان المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائط.

وقد أنشأت زميلات وصديقات الزوجة المتوفاة وسماً على تويتر #هيا_سعود_وعايلتها_في_ذمه_الله ، شارك روّاد تويتر بالدعاء والرحمة لهم.

وذكرت مصادر أن العائلة تبقى منها ابن يبلغ من العمر 17 عاماً، لم يكن مع عائلته بالحادث، بقي بمنزلهم بمدينة حائل، حيث يعمل والده في شرطة حائل.

وقد نعى زملاء أب الأسرة الرقيب نايف مرزوق الرشيدي، زميلهم، داعين له وعائلته بالرحمة، والذي كان محبوباً لدى زملائه وجميع من يتعامل معه، وكان يتهيأ -رحمه الله تعالى -للتقاعد المبكر خلال الأسبوع المقبل.

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