روسيا تحتاج اقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في إيرادات النفط والغاز

يُتوقع ضخ ضعف المبلغ من صندوق الثروة الوطني

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، أن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام؛ لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن "سيلوانوف" في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، أن من المتوقع ضخّ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني، لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.