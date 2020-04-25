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روسيا تحتاج اقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في إيرادات النفط والغاز

يُتوقع ضخ ضعف المبلغ من صندوق الثروة الوطني

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، أن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام؛ لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن "سيلوانوف" في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، أن من المتوقع ضخّ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني، لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

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روسيا تحتاج اقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في إيرادات النفط والغاز
سبق

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، أن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام؛ لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن "سيلوانوف" في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، أن من المتوقع ضخّ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني، لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:02 PM

روسيا تحتاج اقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في إيرادات النفط والغاز

يُتوقع ضخ ضعف المبلغ من صندوق الثروة الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، أن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام؛ لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن "سيلوانوف" في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، أن من المتوقع ضخّ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني، لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

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