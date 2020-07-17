مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.