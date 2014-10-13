انطلق وأمه تصرخ خلفه .. شاهد شهامة مواطن تُنقذ طفلاً من حادث دهس بتبوك

غافلها نحو الشارع عند محل لبيع الآيس كريم و"المنقذ" يراقب بالخارج قبل التدخل

أنقذت العناية الإلهية حياة طفل كاد أن يتعرّض لحادث دهس في أحد شوارع تبوك الرئيسة في حي العليا بعد أن هيّأ الله أحد المواطنين لإنقاذه بعد أن شاهده منطلقاً نحو الشارع وأمه تجري خلفه.

وبحسب مقطع الفيديو والمصوّر من كاميرات أحد المحال المجاورة الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل كان برفقة والدته أمام أحد محال بيع الآيس كريم الشهيرة، وكان الموظف التابع لمحل الآيس كريم يقف خارج المحل وشاهد لحظة انطلاق الطفل نحو الشارع بعد أن غافل والدته التي لاحظت انطلاقه نحو الشارع وأطلقت صرخة قوية وهي تجري خلف ابنها.

عندها انطلق الموظف عبدالله سليم الشامان؛ لينقذ الطفل في اللحظة الأخيرة مسجلاً موقفاً إنسانيا بإنقاذه الطفل قبل وصوله إلى الشارع المزدحم بالسيارات.