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البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى مليونين و46 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، وفاة 1163 شخصاً وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل وصل إلى مليونين و46 ألفاً و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت إلى أن 1321036 شخصاً تعافوا من المرض.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضاً من حيث الوفيات جرّاء الجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، وفاة 1163 شخصاً وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل وصل إلى مليونين و46 ألفاً و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت إلى أن 1321036 شخصاً تعافوا من المرض.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضاً من حيث الوفيات جرّاء الجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:38 AM

البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى مليونين و46 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، وفاة 1163 شخصاً وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل وصل إلى مليونين و46 ألفاً و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت إلى أن 1321036 شخصاً تعافوا من المرض.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضاً من حيث الوفيات جرّاء الجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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