٥ خطوات للاكتتاب في أسهم "أرامكو" .. تعرَّف عليها

نشرت "أرامكو السعودية" مجموعة من الخطوات التثقيفية للاكتتاب في أسهمها.
جاء ذلك عبر "إنفوجرافيك" توعوي تضمن ٥ خطوات؛ بدايتها ضرورة وجود حساب جارٍ مفعّل للعميل في أيٍّ من البنوك المشاركة في الاكتتاب.
نشرت "أرامكو السعودية" مجموعة من الخطوات التثقيفية للاكتتاب في أسهمها.
جاء ذلك عبر "إنفوجرافيك" توعوي تضمن ٥ خطوات؛ بدايتها ضرورة وجود حساب جارٍ مفعّل للعميل في أيٍّ من البنوك المشاركة في الاكتتاب.أرامكو أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو
نشرت "أرامكو السعودية" مجموعة من الخطوات التثقيفية للاكتتاب في أسهمها.
جاء ذلك عبر "إنفوجرافيك" توعوي تضمن ٥ خطوات؛ بدايتها ضرورة وجود حساب جارٍ مفعّل للعميل في أيٍّ من البنوك المشاركة في الاكتتاب.
نشرت "أرامكو السعودية" مجموعة من الخطوات التثقيفية للاكتتاب في أسهمها.
جاء ذلك عبر "إنفوجرافيك" توعوي تضمن ٥ خطوات؛ بدايتها ضرورة وجود حساب جارٍ مفعّل للعميل في أيٍّ من البنوك المشاركة في الاكتتاب.