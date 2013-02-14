‬بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في استقبال المراجعين والمواطنين في مقرها الجديد الواقع في حي القيروان – طريق الملك سلمان - بمدينة الرياض. ورفع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم كبير للهيئة، مشيدًا بالمتابعة والتوجيه السديد من رئيس مجلس إدارة الهيئة د. حمد بن محمد آل الشيخ لكافة أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية. وأشار مساعد الرئيس للخدمات المساندة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الصفيان إلى أن الهيئة تستقبل المستفيدين والمراجعين في مقرها الجديد، وتسعى لمواصلة العمل والحرص على توفير الإمكانيات التي تسهم في الخدمات المقدمة ذات جودة وكفاءة عالية وأنظمة تقنية متطورة لخدمة الفئات الكريمة دون الحاجة إلى مراجعتها شخصيًا بل يمكن خدمتهم عبر التواصل والاستفسار عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٠٠٣٣) أو بريد خدمات المستفيدين (B.Service@wilayah.gov.sa) أو حساب الهيئة في تويتر @SAWilayah.

"الولاية على أموال القاصرين" تعلن عن الانتقال لمقرها الجديد بحي القيروان بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-14 ‬بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في استقبال المراجعين والمواطنين في مقرها الجديد الواقع في حي القيروان – طريق الملك سلمان - بمدينة الرياض.

ورفع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم كبير للهيئة، مشيدًا بالمتابعة والتوجيه السديد من رئيس مجلس إدارة الهيئة د. حمد بن محمد آل الشيخ لكافة أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية.

وأشار مساعد الرئيس للخدمات المساندة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الصفيان إلى أن الهيئة تستقبل المستفيدين والمراجعين في مقرها الجديد، وتسعى لمواصلة العمل والحرص على توفير الإمكانيات التي تسهم في الخدمات المقدمة ذات جودة وكفاءة عالية وأنظمة تقنية متطورة لخدمة الفئات الكريمة دون الحاجة إلى مراجعتها شخصيًا بل يمكن خدمتهم عبر التواصل والاستفسار عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٠٠٣٣) أو بريد خدمات المستفيدين (B.Service@wilayah.gov.sa) أو حساب الهيئة في تويتر @SAWilayah.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 04:22 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 09:32 PM

"الولاية على أموال القاصرين" تعلن عن الانتقال لمقرها الجديد بحي القيروان بالرياض "العقلا" يرفع شكره للقيادة على ما تقدمه من دعم كبير للهيئة





A A A





5 مشاركة

‬بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في استقبال المراجعين والمواطنين في مقرها الجديد الواقع في حي القيروان – طريق الملك سلمان - بمدينة الرياض.

ورفع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم كبير للهيئة، مشيدًا بالمتابعة والتوجيه السديد من رئيس مجلس إدارة الهيئة د. حمد بن محمد آل الشيخ لكافة أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية.

وأشار مساعد الرئيس للخدمات المساندة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الصفيان إلى أن الهيئة تستقبل المستفيدين والمراجعين في مقرها الجديد، وتسعى لمواصلة العمل والحرص على توفير الإمكانيات التي تسهم في الخدمات المقدمة ذات جودة وكفاءة عالية وأنظمة تقنية متطورة لخدمة الفئات الكريمة دون الحاجة إلى مراجعتها شخصيًا بل يمكن خدمتهم عبر التواصل والاستفسار عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٠٠٣٣) أو بريد خدمات المستفيدين (B.Service@wilayah.gov.sa) أو حساب الهيئة في تويتر @SAWilayah.