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انطلاق معرض لفنون الرسم في عدن ضمن فعاليات الحملة الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

انطلقت في محافظة عدن أمس مسابقة معرض فنون الرسم تحت شعار (ارسم حلمك)، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بعدن، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي يحتفي بها العالم كل عام لمواجهة العنف ضد المرأة.
وشارك في المعرض 17 رسامة قدمن لوحات فنية تعبر عن دور المرأة الريادي في المجتمعات، فيما أعلن أسماء الفائزات بالمسابقة من قبل اللجنة المتخصصة من جامعة عدن.
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يدعم الاستجابة الدولية المستمرة للأزمة الإنسانية في اليمن خاصة مع تأثير جائحة كورونا، كما يشجع تعزيز الاعتماد على الذات للنساء النازحات والضعيفات من خلال تحسين سبل العيش والحماية لهن، بما في ذلك تقديم تدريب دبلوم مهني لـ 120 امرأة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي حر، ودعم مركز حماية الطفل والأسرة التابع للجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، وتوفير خدمات الحماية لـ 800 امرأة وفتاة على الأقل، وزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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انطلاق معرض لفنون الرسم في عدن ضمن فعاليات الحملة الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي
سبق

انطلقت في محافظة عدن أمس مسابقة معرض فنون الرسم تحت شعار (ارسم حلمك)، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بعدن، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي يحتفي بها العالم كل عام لمواجهة العنف ضد المرأة.
وشارك في المعرض 17 رسامة قدمن لوحات فنية تعبر عن دور المرأة الريادي في المجتمعات، فيما أعلن أسماء الفائزات بالمسابقة من قبل اللجنة المتخصصة من جامعة عدن.
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يدعم الاستجابة الدولية المستمرة للأزمة الإنسانية في اليمن خاصة مع تأثير جائحة كورونا، كما يشجع تعزيز الاعتماد على الذات للنساء النازحات والضعيفات من خلال تحسين سبل العيش والحماية لهن، بما في ذلك تقديم تدريب دبلوم مهني لـ 120 امرأة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي حر، ودعم مركز حماية الطفل والأسرة التابع للجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، وتوفير خدمات الحماية لـ 800 امرأة وفتاة على الأقل، وزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
04:47 PM

انطلاق معرض لفنون الرسم في عدن ضمن فعاليات الحملة الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت في محافظة عدن أمس مسابقة معرض فنون الرسم تحت شعار (ارسم حلمك)، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بعدن، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي يحتفي بها العالم كل عام لمواجهة العنف ضد المرأة.
وشارك في المعرض 17 رسامة قدمن لوحات فنية تعبر عن دور المرأة الريادي في المجتمعات، فيما أعلن أسماء الفائزات بالمسابقة من قبل اللجنة المتخصصة من جامعة عدن.
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يدعم الاستجابة الدولية المستمرة للأزمة الإنسانية في اليمن خاصة مع تأثير جائحة كورونا، كما يشجع تعزيز الاعتماد على الذات للنساء النازحات والضعيفات من خلال تحسين سبل العيش والحماية لهن، بما في ذلك تقديم تدريب دبلوم مهني لـ 120 امرأة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي حر، ودعم مركز حماية الطفل والأسرة التابع للجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، وتوفير خدمات الحماية لـ 800 امرأة وفتاة على الأقل، وزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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