أعلنت جامعة طيبة عن توفير فرص تعليمية وتطويرية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عبر منصة edx العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني. وأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حرص الجامعة على استفادة منسوبيها أثناء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم أجمع في مواجهة فايروس كورونا المستجد (covid-19), مبيناً أن الجامعة قدمت عدة مبادرات لمنسوبيها وشرائح المجتمع كافة وأنها مستعدة دائماً لمشاركة منسوبيها وكوادرها وجميع إمكانياتها لخدمة المجتمع. وأفاد أن الجامعة مكّنت منسوبيها من الاستفادة من منصة " edx " لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة, داعياً منسوبي الجامعة إلى الاستفادة من المنصة التي تقدّم شهادات في التعليم عن بعد من جامعات عريقة كهارفارد, وييل, وكوينزلاند.

جامعة طيبة توفر 5 آلاف فرصة تعليمية عن بعد في جامعات دولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-04 أعلنت جامعة طيبة عن توفير فرص تعليمية وتطويرية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عبر منصة edx العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني.

وأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حرص الجامعة على استفادة منسوبيها أثناء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم أجمع في مواجهة فايروس كورونا المستجد (covid-19), مبيناً أن الجامعة قدمت عدة مبادرات لمنسوبيها وشرائح المجتمع كافة وأنها مستعدة دائماً لمشاركة منسوبيها وكوادرها وجميع إمكانياتها لخدمة المجتمع.

وأفاد أن الجامعة مكّنت منسوبيها من الاستفادة من منصة " edx " لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة, داعياً منسوبي الجامعة إلى الاستفادة من المنصة التي تقدّم شهادات في التعليم عن بعد من جامعات عريقة كهارفارد, وييل, وكوينزلاند.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 02:59 PM

جامعة طيبة توفر 5 آلاف فرصة تعليمية عن بعد في جامعات دولية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين





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أعلنت جامعة طيبة عن توفير فرص تعليمية وتطويرية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عبر منصة edx العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني.

وأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حرص الجامعة على استفادة منسوبيها أثناء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم أجمع في مواجهة فايروس كورونا المستجد (covid-19), مبيناً أن الجامعة قدمت عدة مبادرات لمنسوبيها وشرائح المجتمع كافة وأنها مستعدة دائماً لمشاركة منسوبيها وكوادرها وجميع إمكانياتها لخدمة المجتمع.

وأفاد أن الجامعة مكّنت منسوبيها من الاستفادة من منصة " edx " لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة, داعياً منسوبي الجامعة إلى الاستفادة من المنصة التي تقدّم شهادات في التعليم عن بعد من جامعات عريقة كهارفارد, وييل, وكوينزلاند.