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"ترامب" محذرًا من تصويت "الموتى": بالطبع سيكون هناك انتقال "ودي" للسلطة

قال: أثق بفوزي في الانتخابات ونتيجتها ستحددها المحكمة العليا فقط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقال "ودي" للسلطة بعد انتخابات نوفمبر؛ معربًا عن ثقته في الفوز بها.

وقال ترامب بهذا الشأن: "أعتقد أننا سنحقق انتصارًا كبيرًا. لن يكون هناك انتقال لأنني لا أستطيع أن أتخيل أننا سنسميه انتقالًا إذا فزنا. عندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا... بالطبع سيكون".

في وقت سابق، وبحسب "روسيا اليوم"، أقر الرئيس الأمريكي بأن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط.

وكان ترامب قد انتقد في الأشهر الأخيرة مرارًا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب كورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع؛ لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات؛ مشيرًا أيضًا إلى أن التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عُرضة للتدخل الأجنبي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" محذرًا من تصويت "الموتى": بالطبع سيكون هناك انتقال "ودي" للسلطة
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقال "ودي" للسلطة بعد انتخابات نوفمبر؛ معربًا عن ثقته في الفوز بها.

وقال ترامب بهذا الشأن: "أعتقد أننا سنحقق انتصارًا كبيرًا. لن يكون هناك انتقال لأنني لا أستطيع أن أتخيل أننا سنسميه انتقالًا إذا فزنا. عندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا... بالطبع سيكون".

في وقت سابق، وبحسب "روسيا اليوم"، أقر الرئيس الأمريكي بأن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط.

وكان ترامب قد انتقد في الأشهر الأخيرة مرارًا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب كورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع؛ لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات؛ مشيرًا أيضًا إلى أن التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عُرضة للتدخل الأجنبي.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:07 AM

"ترامب" محذرًا من تصويت "الموتى": بالطبع سيكون هناك انتقال "ودي" للسلطة

قال: أثق بفوزي في الانتخابات ونتيجتها ستحددها المحكمة العليا فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقال "ودي" للسلطة بعد انتخابات نوفمبر؛ معربًا عن ثقته في الفوز بها.

وقال ترامب بهذا الشأن: "أعتقد أننا سنحقق انتصارًا كبيرًا. لن يكون هناك انتقال لأنني لا أستطيع أن أتخيل أننا سنسميه انتقالًا إذا فزنا. عندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا... بالطبع سيكون".

في وقت سابق، وبحسب "روسيا اليوم"، أقر الرئيس الأمريكي بأن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط.

وكان ترامب قد انتقد في الأشهر الأخيرة مرارًا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب كورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع؛ لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات؛ مشيرًا أيضًا إلى أن التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عُرضة للتدخل الأجنبي.

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