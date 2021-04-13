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رئاسة الحرمين: تخصيص 18 مسارًا للطواف بالمسجد الحرام

أشار الحجيلي إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (18) مسارًا لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين؛ حيث تم وضع ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف البالغ عددها (14) مسارًا، بالإضافة إلى أربعة مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تُستخدم وقت الحاجة لها، كما تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب (2000) مُصَلٍّ؛ وذلك بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف يكفي لما يقارب (500) مصلٍّ بجانب سلم باب الفتح، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب (1500) مصلٍّ، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وتحدّث مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، بأن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام، وتم تجهيز خطة متكاملة لذلك أُعدت مسبقًا؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشار "الحجيلي" إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي؛ وذلك للحفاظ على سلامة المعتمرين والقاصدين؛ رافعًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه غير المحدود في كل ما من شأنه ضمان الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين والزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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رئاسة الحرمين: تخصيص 18 مسارًا للطواف بالمسجد الحرام
سبق

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (18) مسارًا لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين؛ حيث تم وضع ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف البالغ عددها (14) مسارًا، بالإضافة إلى أربعة مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تُستخدم وقت الحاجة لها، كما تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب (2000) مُصَلٍّ؛ وذلك بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف يكفي لما يقارب (500) مصلٍّ بجانب سلم باب الفتح، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب (1500) مصلٍّ، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وتحدّث مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، بأن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام، وتم تجهيز خطة متكاملة لذلك أُعدت مسبقًا؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشار "الحجيلي" إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي؛ وذلك للحفاظ على سلامة المعتمرين والقاصدين؛ رافعًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه غير المحدود في كل ما من شأنه ضمان الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين والزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:31 PM

رئاسة الحرمين: تخصيص 18 مسارًا للطواف بالمسجد الحرام

أشار الحجيلي إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (18) مسارًا لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين؛ حيث تم وضع ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف البالغ عددها (14) مسارًا، بالإضافة إلى أربعة مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تُستخدم وقت الحاجة لها، كما تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب (2000) مُصَلٍّ؛ وذلك بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف يكفي لما يقارب (500) مصلٍّ بجانب سلم باب الفتح، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب (1500) مصلٍّ، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وتحدّث مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، بأن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام، وتم تجهيز خطة متكاملة لذلك أُعدت مسبقًا؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشار "الحجيلي" إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي؛ وذلك للحفاظ على سلامة المعتمرين والقاصدين؛ رافعًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه غير المحدود في كل ما من شأنه ضمان الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين والزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

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