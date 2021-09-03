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أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. حتى الـ ٧ مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:34 PM

أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. حتى الـ ٧ مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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