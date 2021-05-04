النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف.. 2514 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وضبط 7 مخالفات

نفّذتها الأمانة على الأسواق والمنشآت للتأكد من تطبيق احترازات كورونا

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات الميدانية التي نفّذتها فِرَق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين؛ مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف.. 2514 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وضبط 7 مخالفات
سبق

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات الميدانية التي نفّذتها فِرَق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين؛ مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:25 PM

الجوف.. 2514 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وضبط 7 مخالفات

نفّذتها الأمانة على الأسواق والمنشآت للتأكد من تطبيق احترازات كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
1
258

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات الميدانية التي نفّذتها فِرَق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين؛ مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة