النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1114 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1044 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بالمنصب

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدداً من قيادات المعهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور "السجان" مديراً عاماً للمعهد بالمرتبة الممتازة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة للدكتور "السجان" على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

كما أثنى على الدور الفعّال الذي يقوم به معهد الإدارة في التنمية الإدارية بالمملكة، مشدداً على أهمية الاستفادة مما يقدمه المعهد في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأعرب مدير معهد الإدارة العامة من جهته عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على التهنئة والدعم والمتابعة التي يحظى بها المعهد من قبله واهتمامه البالغ بمخرجاته وإنجازاته.

وقدم "السجان"، خلال الاستقبال، التقرير السنوي لإنجازات المعهد ومجموعة مختارة من آخر الإصدارات والدراسات العلمية للمعهد، وكذلك دعم أنشطة الإمارة في مجال البحوث والتدريب وغيرها.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدداً من قيادات المعهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور "السجان" مديراً عاماً للمعهد بالمرتبة الممتازة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة للدكتور "السجان" على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

كما أثنى على الدور الفعّال الذي يقوم به معهد الإدارة في التنمية الإدارية بالمملكة، مشدداً على أهمية الاستفادة مما يقدمه المعهد في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأعرب مدير معهد الإدارة العامة من جهته عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على التهنئة والدعم والمتابعة التي يحظى بها المعهد من قبله واهتمامه البالغ بمخرجاته وإنجازاته.

وقدم "السجان"، خلال الاستقبال، التقرير السنوي لإنجازات المعهد ومجموعة مختارة من آخر الإصدارات والدراسات العلمية للمعهد، وكذلك دعم أنشطة الإمارة في مجال البحوث والتدريب وغيرها.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
04:54 PM

أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بالمنصب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
115

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدداً من قيادات المعهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور "السجان" مديراً عاماً للمعهد بالمرتبة الممتازة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة للدكتور "السجان" على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

كما أثنى على الدور الفعّال الذي يقوم به معهد الإدارة في التنمية الإدارية بالمملكة، مشدداً على أهمية الاستفادة مما يقدمه المعهد في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأعرب مدير معهد الإدارة العامة من جهته عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على التهنئة والدعم والمتابعة التي يحظى بها المعهد من قبله واهتمامه البالغ بمخرجاته وإنجازاته.

وقدم "السجان"، خلال الاستقبال، التقرير السنوي لإنجازات المعهد ومجموعة مختارة من آخر الإصدارات والدراسات العلمية للمعهد، وكذلك دعم أنشطة الإمارة في مجال البحوث والتدريب وغيرها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,486
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,921

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة