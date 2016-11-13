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"وزير الصحة" يطمئن على موظف تعرّض لحادث مروري

في لفتة غير مستغربة لاقت إعجاب وثناء ذوي المصاب

وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.

وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير الصحة" يطمئن على موظف تعرّض لحادث مروري
سبق

وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.

وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:47 AM

"وزير الصحة" يطمئن على موظف تعرّض لحادث مروري

في لفتة غير مستغربة لاقت إعجاب وثناء ذوي المصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.

وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.

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