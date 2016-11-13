"وزير الصحة" يطمئن على موظف تعرّض لحادث مروري

وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.
وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.
وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.
وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.
وجّهت أسرة "مشعل الحربي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الوزارة، على اهتمامهم بحالته، بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم شمال محافظة عفيف؛ لافتين إلى أن هذا الاهتمام غير مستغرب من المسؤولين في وزارة الصحة.
وكان الدكتور "الربيعة" قد أجرى اتصالًا بالموظف للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.