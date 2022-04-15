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جمعية الأيدي الحرفية تُطلق مبادرة للأسر المنتجة بالقويعية لمواجهة "كورونا"

اللهيب أكد أهمية التعاون والدعم للأسر المنتجة لكسب الرزق وتغطية متطلبات الحياة

تعد الأسر المنتجة مصدر دخل اقتصادي مهم في حياة أغلب الناس.

واليوم مملكتنا الغالية مثل بقية العالم تمر بالجائحة التي أثرت بشكل كبير على وضع الأسر المنتجة فهي الآن في أشد الحاجة الماسة والمُلحة إلى دعم من التجار والموسرين، والاستفادة من تقنيات حديثة والتسويق الإلكتروني والعمل بروح الفريق الواحد من أجل استدامة المشروعات وتطويرها لمواكبة رؤية 2030 م.

فكان من جمعية الأيدي الحرفية إطلاق مبادرة (نمير) من أجل إقامة حملة تسويقية موحدة لبيع منتجات الأسر المنتجة وربطها بخدمات التوصيل بطرق سليمة ومتابعة دقيقة من الجهات ذات الاختصاص.

وقال عبدالرحمن محمد اللهيب رئيس مجلس الإدارة: نتطلع من أهل الخير في وطن العطاء والطموح والتميز دعم الأسر المنتجة بمحافظة القويعية وقُراها لضمان الاستدامة والاستمرار في العمل وطلب الرزق والعمل على إنشاء منفذ للبيع الإلكتروني يخدم المحتاجين والعدد المتوقع ثلاثمائة أسرة منتجة.

وذكر اللهيب أهمية التعاون والدعم للأسر المنتجة لكسب الرزق وتغطية متطلبات الحياة.

وقد أعرب اللهيب عن جزيل الشكر والعرفان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية بالرياض وجميع أهالي محافظة القويعية وكل الداعمين والمتعاونين مع الجمعية.

ونتطلع من الجميع زيارة الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWOWydqlqkwcOymdnGbS5TGGGiI-p2ZzeS-IQzU9sE79o_Q/viewform

فيروس كورونا الجديد

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جمعية الأيدي الحرفية تُطلق مبادرة للأسر المنتجة بالقويعية لمواجهة "كورونا"
سبق

تعد الأسر المنتجة مصدر دخل اقتصادي مهم في حياة أغلب الناس.

واليوم مملكتنا الغالية مثل بقية العالم تمر بالجائحة التي أثرت بشكل كبير على وضع الأسر المنتجة فهي الآن في أشد الحاجة الماسة والمُلحة إلى دعم من التجار والموسرين، والاستفادة من تقنيات حديثة والتسويق الإلكتروني والعمل بروح الفريق الواحد من أجل استدامة المشروعات وتطويرها لمواكبة رؤية 2030 م.

فكان من جمعية الأيدي الحرفية إطلاق مبادرة (نمير) من أجل إقامة حملة تسويقية موحدة لبيع منتجات الأسر المنتجة وربطها بخدمات التوصيل بطرق سليمة ومتابعة دقيقة من الجهات ذات الاختصاص.

وقال عبدالرحمن محمد اللهيب رئيس مجلس الإدارة: نتطلع من أهل الخير في وطن العطاء والطموح والتميز دعم الأسر المنتجة بمحافظة القويعية وقُراها لضمان الاستدامة والاستمرار في العمل وطلب الرزق والعمل على إنشاء منفذ للبيع الإلكتروني يخدم المحتاجين والعدد المتوقع ثلاثمائة أسرة منتجة.

وذكر اللهيب أهمية التعاون والدعم للأسر المنتجة لكسب الرزق وتغطية متطلبات الحياة.

وقد أعرب اللهيب عن جزيل الشكر والعرفان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية بالرياض وجميع أهالي محافظة القويعية وكل الداعمين والمتعاونين مع الجمعية.

ونتطلع من الجميع زيارة الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWOWydqlqkwcOymdnGbS5TGGGiI-p2ZzeS-IQzU9sE79o_Q/viewform

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:45 PM

جمعية الأيدي الحرفية تُطلق مبادرة للأسر المنتجة بالقويعية لمواجهة "كورونا"

اللهيب أكد أهمية التعاون والدعم للأسر المنتجة لكسب الرزق وتغطية متطلبات الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعد الأسر المنتجة مصدر دخل اقتصادي مهم في حياة أغلب الناس.

واليوم مملكتنا الغالية مثل بقية العالم تمر بالجائحة التي أثرت بشكل كبير على وضع الأسر المنتجة فهي الآن في أشد الحاجة الماسة والمُلحة إلى دعم من التجار والموسرين، والاستفادة من تقنيات حديثة والتسويق الإلكتروني والعمل بروح الفريق الواحد من أجل استدامة المشروعات وتطويرها لمواكبة رؤية 2030 م.

فكان من جمعية الأيدي الحرفية إطلاق مبادرة (نمير) من أجل إقامة حملة تسويقية موحدة لبيع منتجات الأسر المنتجة وربطها بخدمات التوصيل بطرق سليمة ومتابعة دقيقة من الجهات ذات الاختصاص.

وقال عبدالرحمن محمد اللهيب رئيس مجلس الإدارة: نتطلع من أهل الخير في وطن العطاء والطموح والتميز دعم الأسر المنتجة بمحافظة القويعية وقُراها لضمان الاستدامة والاستمرار في العمل وطلب الرزق والعمل على إنشاء منفذ للبيع الإلكتروني يخدم المحتاجين والعدد المتوقع ثلاثمائة أسرة منتجة.

وذكر اللهيب أهمية التعاون والدعم للأسر المنتجة لكسب الرزق وتغطية متطلبات الحياة.

وقد أعرب اللهيب عن جزيل الشكر والعرفان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية بالرياض وجميع أهالي محافظة القويعية وكل الداعمين والمتعاونين مع الجمعية.

ونتطلع من الجميع زيارة الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWOWydqlqkwcOymdnGbS5TGGGiI-p2ZzeS-IQzU9sE79o_Q/viewform

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