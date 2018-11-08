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"تصفية" تصدر قراراً ببيع مساهمة "أرض الصفوة" بجدة

قالت عبر حسابها: تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".

وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.

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"تصفية" تصدر قراراً ببيع مساهمة "أرض الصفوة" بجدة
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".

وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
10:42 AM

"تصفية" تصدر قراراً ببيع مساهمة "أرض الصفوة" بجدة

قالت عبر حسابها: تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".

وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.

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