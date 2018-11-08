"تصفية" تصدر قراراً ببيع مساهمة "أرض الصفوة" بجدة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".
وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".
وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".
وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارها ببيع "مساهمة أرض الصفوة".
وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": تمهيداً لإنهائها بأسرع وقت وأفضل عائد.. "تصفية" تصدر قراراً ببيع "مساهمة أرض الصفوة" بأبحر الشمالية بجدة.