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"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران

الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تبوك والجوف والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي تبوك والجوف، وكذلك مرتفعات: جازان ونجران وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي تبوك والجوف، وكذلك مرتفعات: جازان ونجران وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:13 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران

الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تبوك والجوف والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي تبوك والجوف، وكذلك مرتفعات: جازان ونجران وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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