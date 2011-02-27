تعرف على المساعد الجديد لوزير الدفاع .. هذا أول ما قاله بعد التعيين

جاء تعيينه من منطلق اهتمام ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات

‏رفع خالد بن حسين البياري أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية سائلاً المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة وطننا الحبيب.

وجاء الأمر الملكي بتعيين خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بهذا المنصب، من منطلق اهتمام سمو ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات والرفع من مستوى كفاءتها في مرفق حيوي ومهم كوزارة الدفاع، وهو امتدادٌ لأفكار سمو ولي العهد التي بدأها لتطوير وزارة الدفاع، ويعد منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية منصبًا مستحدثًا، وهو ثاني مساعد لوزير الدفاع بعد الفريق أول طيار محمد بن عبد الله العايش.

والدكتور خالد بن حسين البياري هو الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية. انضم دكتور البياري للشركة في شهر مايو 2013 كنائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية STC ومن ثم تم تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمدة أربعة أشهر قبل أن يعين رئيسًا تنفيذيًا للشركة بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة STC للحلول المتقدمة، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية VIVA الكويت، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة OTL (أوجيه للاتصالات المحدودة)، وعضوية مجالس الإدارة لكل من شركة Turk Telecom وشركة Avea.

وشغل الدكتور بياري قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات السعودية منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC. كما عمل أستاذًا محاضرًا لنظم الاتصالات في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويعد البياري نشطًا عبر عضوياته في العديد من المنظمات المهنية، والمحاضرات التي قدمها، والأبحاث التي نشرها في مجال نظم الاتصالات والمعلومات.

كما سبق له أن حاضر في مناسبات عدة حول إدارة التقنية، والابتكار، وأمور تتعلق بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. واُنتخب لدورتين رئيسًا للقسم السعودي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.