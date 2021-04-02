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التمديد عاماً لـ"المطيري" مساعد الزائر السري بـ"الصحة"

صدرت الموافقة على تمديد قرار مساعد برنامج الزائر السري في وزارة الصحة الأخصائي ناصر بن الحميدي المطيري، لمدة عام كامل.

ويعد "المطيري" من الكفاءات الشابة الواعدة التي استقطبتها وزارة الصحة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

"سبق" بدورها تبارك لـ"المطيري" هذه الثقة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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التمديد عاماً لـ"المطيري" مساعد الزائر السري بـ"الصحة"
سبق

صدرت الموافقة على تمديد قرار مساعد برنامج الزائر السري في وزارة الصحة الأخصائي ناصر بن الحميدي المطيري، لمدة عام كامل.

ويعد "المطيري" من الكفاءات الشابة الواعدة التي استقطبتها وزارة الصحة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

"سبق" بدورها تبارك لـ"المطيري" هذه الثقة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
03:23 PM

التمديد عاماً لـ"المطيري" مساعد الزائر السري بـ"الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة على تمديد قرار مساعد برنامج الزائر السري في وزارة الصحة الأخصائي ناصر بن الحميدي المطيري، لمدة عام كامل.

ويعد "المطيري" من الكفاءات الشابة الواعدة التي استقطبتها وزارة الصحة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

"سبق" بدورها تبارك لـ"المطيري" هذه الثقة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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