وكيل "البلدية والقروية" يكرّم "حمودة " لدوره في الأعمال التطوعية

كرّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله بن سعيد مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة نظير دوره الفعّال في الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية بما يتوافق مع جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ المليون متطوع غير ربحي.

فيما أعرب "حمودة" عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الداعم لجميع القيادات في أمانة جدة،

مؤكدًا أن الشهادة التي حصدها هي وسام تميز من قائد القطاع البلدي داعم لجميع الأمانات بالسعودية.