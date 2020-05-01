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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

1153 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 6 مدن سعودية

الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام والجبيل

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل" 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1344 حالة.

وتوزعت الـ1153 حالة على: الرياض بـ282حالة، والمدينة بـ237، ومكة بـ207، والجبيل بـ171، وجدة بـ142، والدمام بـ114 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 24097 حالة، منها 20373 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3555 حالة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 169 حالة وفاة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1153 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 6 مدن سعودية
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل" 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1344 حالة.

وتوزعت الـ1153 حالة على: الرياض بـ282حالة، والمدينة بـ237، ومكة بـ207، والجبيل بـ171، وجدة بـ142، والدمام بـ114 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 24097 حالة، منها 20373 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3555 حالة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 169 حالة وفاة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
03:49 PM
اخر تعديل
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:33 PM

1153 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 6 مدن سعودية

الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام والجبيل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
19,593

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل" 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1344 حالة.

وتوزعت الـ1153 حالة على: الرياض بـ282حالة، والمدينة بـ237، ومكة بـ207، والجبيل بـ171، وجدة بـ142، والدمام بـ114 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 24097 حالة، منها 20373 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3555 حالة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 169 حالة وفاة.

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