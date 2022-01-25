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"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد إصابة الثنائي بـ"كورونا".. المنتخب العماني يستبعد "اليحيائي"

قبل مواجهة الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

تم استبعاد لاعب المنتخب العماني الأول لكرة القدم صلاح اليحيائي لاعب نادي قطر، من قائمة منتخب بلاده؛ استعدادًا لمواجهة السعودية.

و"اليحيائي" هو ثالث الغيابات عن صفوف المنتخب العماني أمام السعودية، بعد تأكد إصابة المهاجم عصام الصبحي والمدافع عبدالعزيز الغيلاني بفيروس كورونا.

ويواجه منتخب عمان نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد العماني، بياناً على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيه: "أوضحت التقارير الطبية للفحوصات التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول مع ناديه قطر القطري، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد التأكد من تعافيه التام".

وتابع: "بناء على ذلك لن يتمكن اللاعب من اللحاق ببعثة المنتخب الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يستعد لمواجهة الشقيق السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد إصابة الثنائي بـ"كورونا".. المنتخب العماني يستبعد "اليحيائي"
سبق

تم استبعاد لاعب المنتخب العماني الأول لكرة القدم صلاح اليحيائي لاعب نادي قطر، من قائمة منتخب بلاده؛ استعدادًا لمواجهة السعودية.

و"اليحيائي" هو ثالث الغيابات عن صفوف المنتخب العماني أمام السعودية، بعد تأكد إصابة المهاجم عصام الصبحي والمدافع عبدالعزيز الغيلاني بفيروس كورونا.

ويواجه منتخب عمان نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد العماني، بياناً على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيه: "أوضحت التقارير الطبية للفحوصات التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول مع ناديه قطر القطري، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد التأكد من تعافيه التام".

وتابع: "بناء على ذلك لن يتمكن اللاعب من اللحاق ببعثة المنتخب الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يستعد لمواجهة الشقيق السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:11 PM

بعد إصابة الثنائي بـ"كورونا".. المنتخب العماني يستبعد "اليحيائي"

قبل مواجهة الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم استبعاد لاعب المنتخب العماني الأول لكرة القدم صلاح اليحيائي لاعب نادي قطر، من قائمة منتخب بلاده؛ استعدادًا لمواجهة السعودية.

و"اليحيائي" هو ثالث الغيابات عن صفوف المنتخب العماني أمام السعودية، بعد تأكد إصابة المهاجم عصام الصبحي والمدافع عبدالعزيز الغيلاني بفيروس كورونا.

ويواجه منتخب عمان نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد العماني، بياناً على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيه: "أوضحت التقارير الطبية للفحوصات التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول مع ناديه قطر القطري، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد التأكد من تعافيه التام".

وتابع: "بناء على ذلك لن يتمكن اللاعب من اللحاق ببعثة المنتخب الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يستعد لمواجهة الشقيق السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022".

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