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اجتماع تنسيقي بين توعية الشؤون الإسلامية ووزارة الحج

لبحث تكليف دعاة للعمل في حملات حجاج الداخل

عقد بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، اليوم، اجتماع تنسيقي بين مسؤولين في الأمانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونظراء لهم في وزارة الحج والعمرة؛ لبحث آليات مشاركة دعاة الوزارة في حملات حجاج الداخل.

وفي بداية الاجتماع، ألقى مساعد الأمين العامة للتوعية الإسلامية، الشيخ محسن الحارثي، كلمة نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من رعاية واهتمام خاص بضيوف الرحمن؛ لتهيئة الأجواء المناسبهم لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل راحة ويسر، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لهم تجاه أحكام الحج والعمرة، وكل ما يتصل بها من واجبات وأركان ومسنونات ونحوها.

وتم ــ خلال الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بحضور أعضاء الأمانة العامة وعدد من المسؤولين في وزارة الحج ــ بحث الترتيبات الخاصة بتكليف دعاة للعمل في مخيمات حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام 1439هـ .

كما تم تدارس الملاحظات التي حدثت خلال أيام العمل في الموسم السابق، ووضع الخطط المناسبة لهذا العام.

يذكر أن عدد الدعاة الذين شاركوا في توعية وإرشاد حجاج حملات الداخل خلال موسم الحج الماضي بلغ (300) داعية.

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اجتماع تنسيقي بين توعية الشؤون الإسلامية ووزارة الحج
سبق

عقد بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، اليوم، اجتماع تنسيقي بين مسؤولين في الأمانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونظراء لهم في وزارة الحج والعمرة؛ لبحث آليات مشاركة دعاة الوزارة في حملات حجاج الداخل.

وفي بداية الاجتماع، ألقى مساعد الأمين العامة للتوعية الإسلامية، الشيخ محسن الحارثي، كلمة نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من رعاية واهتمام خاص بضيوف الرحمن؛ لتهيئة الأجواء المناسبهم لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل راحة ويسر، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لهم تجاه أحكام الحج والعمرة، وكل ما يتصل بها من واجبات وأركان ومسنونات ونحوها.

وتم ــ خلال الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بحضور أعضاء الأمانة العامة وعدد من المسؤولين في وزارة الحج ــ بحث الترتيبات الخاصة بتكليف دعاة للعمل في مخيمات حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام 1439هـ .

كما تم تدارس الملاحظات التي حدثت خلال أيام العمل في الموسم السابق، ووضع الخطط المناسبة لهذا العام.

يذكر أن عدد الدعاة الذين شاركوا في توعية وإرشاد حجاج حملات الداخل خلال موسم الحج الماضي بلغ (300) داعية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
04:41 PM

اجتماع تنسيقي بين توعية الشؤون الإسلامية ووزارة الحج

لبحث تكليف دعاة للعمل في حملات حجاج الداخل

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حمد الفراج - الرياض
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عقد بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، اليوم، اجتماع تنسيقي بين مسؤولين في الأمانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونظراء لهم في وزارة الحج والعمرة؛ لبحث آليات مشاركة دعاة الوزارة في حملات حجاج الداخل.

وفي بداية الاجتماع، ألقى مساعد الأمين العامة للتوعية الإسلامية، الشيخ محسن الحارثي، كلمة نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من رعاية واهتمام خاص بضيوف الرحمن؛ لتهيئة الأجواء المناسبهم لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل راحة ويسر، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لهم تجاه أحكام الحج والعمرة، وكل ما يتصل بها من واجبات وأركان ومسنونات ونحوها.

وتم ــ خلال الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بحضور أعضاء الأمانة العامة وعدد من المسؤولين في وزارة الحج ــ بحث الترتيبات الخاصة بتكليف دعاة للعمل في مخيمات حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام 1439هـ .

كما تم تدارس الملاحظات التي حدثت خلال أيام العمل في الموسم السابق، ووضع الخطط المناسبة لهذا العام.

يذكر أن عدد الدعاة الذين شاركوا في توعية وإرشاد حجاج حملات الداخل خلال موسم الحج الماضي بلغ (300) داعية.

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