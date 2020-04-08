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مصر: إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء: إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسمياً في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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مصر: إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا
سبق

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء: إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسمياً في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:11 PM

مصر: إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء: إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسمياً في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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