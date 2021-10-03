"العربية للتعهدات الفنية" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في "تداول"

بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية ("الشركة" أو "العربية") عن نيتها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم إدراج أسهمها في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية "تداول".

وحصلت "العربية" التي تأسست قبل أكثر من 38 عاماً في العاصمة السعودية - الرياض بتاريخ 18/05/1403هـ، الموافق 03/03/1983م، تحت الرقم 1010048419 على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28/6/2021م على طلبها لطرح خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي تمثل 30% من إجمالي عدد أسهمها البالغ خمسين مليون (50,000,000) سهم عادي للاكتتاب العام.

وسيتم تحديد السعر النهائي لسعر الطرح لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتعتبر "العربية" أكبر الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات.

وجاءت "العربية للتعهدات الفنية" في المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية حول العالم في عام 2018م، والمرتبة الثانية عشرة من حيث الإيرادات في عام 2019م.

و تمتلك الشركة، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، 4,942 لوحة على جانبي الطريق و73 لوحة إعلانية داخلية، تتوزع في 28 مدينة حول المملكة.

وبلغت الحصة السوقية للعربية من الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية 65.6%، 65.8%، و62.3% في الأعوام 2018م، 2019م، 2020م على التوالي، وقدرت الحصة السوقية للشركة من إجمالي الإنفاق على سوق الإعلانات في المملكة بـ 22,5٪ و30,2٪ و22,9٪ في الأعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي.

وحققت الشركة ربحية قوية من ناحية تاريخية، وبالرغم من التأثيرات السلبية التي فرضها انتشار جائحة كورونا، إلا أنها حققت أرباحاً في عام 2020 وحافظت على مركزها الريادي في السوق.

ويقع المقر الرئيس للشركة وسط حي العليا التجاري بمدينة الرياض، وتنتشر فروعها ومكاتبها في كل من جدة والرياض، وتمتلك شركة تابعة لها هي العربية أوت أوف هوم للإعلانات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مكتب تمثيلي للشركة العربية للتعهدات الفنية، وتقوم بتسويق مساحات الشركة الإعلانية لوكالات الإعلان ولمشتري وسائل الإعلام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية المهندس عبد الإله عبد الرحمن الخريجي بأن قرار الشركة الإستراتيجي بطرح أسهمها للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، خصوصاً أن العربية للتعهدات الفنية هي الشركة الوحيدة في السوق التي تتكامل في كل خدماتها في قطاع الإعلانات الخارجية، والتي تعمل وفق إستراتيجية واضحة للنمو، وترتكز على نموذج من التطور الراسخ والمتنامي أثبت نجاحه على مر أكثر من 38 عاماً حققت خلالها الشركة قفزات من النمو الممنهج، وأسهمت في زيادة الوعي الإعلاني والتسويقي بعد أن أدخلت إلى المملكة أحدث الوسائل الإعلانية العالمية.

وأضاف أن الإعلان عن نية العربية إدراج 30% من أسهمها في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم مكانتها الريادية في قطاع الإعلانات في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي محمد عبد الإله الخريجي إن “الشركة العربية للتعهدات الفنية تتبنى منذ انطلاقتها منظومة عمل متكاملة تشتمل على توفير المواقع الإعلانية المنتقاة والمتميزة، والتسويق، والطباعة، والتنفيذ والصيانة والتشغيل على أكمل وجه باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مستفيدة في ذلك من قوة ومتانة وحيوية الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها جاذبية،” وأضاف أن “الشركة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية، مكنتها من نمو أعمالها بشكل سريع منذ تأسيسها، وتوفير أساس قوي للنمو المستقبلي".

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تفخر كونها شركة سعودية رائدة لأحد أهم القطاعات في العصر الحاضر، وأن ريادة العربية للسوق تبدو واضحة للغاية على عدة مستويات، أهمها المساعدة في تطوير قطاع الإعلان من خلال توفير اللوحات الإعلانية الرقمية الذكية، وأدوات قياس البيانات.

وأكد أن “العربية على استعداد للاستفادة من الفرص المتزايدة، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءاً من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030. ونحن نتوقع زيادة الطلب على الإعلانات على ضوء المشاريع السياحية والترفيهية العملاقة التي أعلن عنها، بما في ذلك تطوير المشاريع العملاقة في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بمجموعة من نقاط القوة التي تتضمن المركز المالي القوي، والعلاقات المتميزة مع الموردين، وشبكة اللوحات الإعلانية المنتشرة في مختلف مدن المملكة، والحصة السوقية والفريق الإداري الذي يملك خبرة فائقة”.