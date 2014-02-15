استقبل رئيس جمهورية الأوروغواي الرئيس ماريتو أبدو، في مقر الحكومة بالعاصمة مونتيفيديو، اليوم؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الأوروغواي. ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ له، وحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي إياد بن غازي حكيم.

رئيس الأوروغواي يستقبل "الجبير" ويستعرضان آفاق التعاون الثنائي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-15 استقبل رئيس جمهورية الأوروغواي الرئيس ماريتو أبدو، في مقر الحكومة بالعاصمة مونتيفيديو، اليوم؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الأوروغواي.



ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ له، وحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي إياد بن غازي حكيم.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 07:50 PM

اخر تعديل 15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 09:59 PM

رئيس الأوروغواي يستقبل "الجبير" ويستعرضان آفاق التعاون الثنائي بحثا عددًا من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك





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استقبل رئيس جمهورية الأوروغواي الرئيس ماريتو أبدو، في مقر الحكومة بالعاصمة مونتيفيديو، اليوم؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الأوروغواي.



ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ له، وحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي إياد بن غازي حكيم.